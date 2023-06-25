Никакого черного и синего: какого цвета одежду носить в жаркую погоду

Какую одежду носить в жару

В создании образа огромную роль играет цвет одежды, с его помощью можно правильно расставить акценты, скрыть недостатки или же, наоборот, их подчеркнуть. Особо важное внимание следует уделять оттенкам одежды в жаркую погоду.

Если вы хотите меньше потеть и чувствовать себя комфортно, тогда в материале Marieclaire эксперты рассказали, одежду каких цветов нужно добавить в свой гардероб.

Какого цвета одежду носить в жару

Считается, что лучшим будет белый цвет и приближенные к нему оттенки, потому что он сохраняет тело прохладным, в отличие от черного или синего, которые притягивают солнечные лучи. Также поддерживать комфортную температуру тела поможет серый, розовый, желтый и свело-красные оттенки.

Еще выбирайте одежду из хлопка, чтобы она пропускала воздух, давая коже возможность "дышать", либо же отдавайте предпочтение льняным тканям, которые идеально подходят для жары.

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