Ніякого чорного та синього: якого кольору одяг носити у спеку

Зробіть свій гардероб не лише гарним, а й функціональним

У створенні образу величезну роль відіграє колір одягу, за його допомогою можна правильно розставити акценти, приховати недоліки або, навпаки, їх підкреслити. Особливу увагу слід приділяти відтінкам одягу в спеку.

Якщо ви хочете менше потіти і почуватися комфортно, тоді в матеріалі Marieclaire експерти розповіли, одяг яких кольорів потрібно додати до свого гардеробу.

Якого кольору одяг носити у спеку

Вважається, що найкращим буде білий колір та наближені до нього відтінки, тому що він зберігає тіло прохолодним, на відміну від чорного чи синього, що притягує сонячне проміння. Також підтримувати комфортну температуру тіла допоможе сірий, рожевий, жовтий та світло-червоні відтінки.

Ще вибирайте одяг з бавовни, щоб він пропускав повітря, даючи шкірі можливість "дихати", або ж віддавайте перевагу лляним тканинам, які ідеально підходять для спеки.

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