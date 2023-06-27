Таропрогноз на 28 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 28 июня 2023 года, некоторые могут совершить ошибки и понести потери, однако в то же время многих ждут и положительные перемены.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Девятка пентаклей, Верховная Жрица, перевернутая Семерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Верховная Жрица

В среду могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.