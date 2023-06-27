Таропрогноз на 28 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 28 червня 2023 року, деякі можуть зробити помилки і зазнати втрат, проте водночас на багатьох чекають і позитивні зміни.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день червня. Щоб дізнатися, на що чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Дев’ятка пентаклів, Верховна Жриця, перевернута Сімка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися як роботи, так і домашніх справ, сім’ї, друзів.

Верховна Жриця

У середу можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація стабілізується. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.