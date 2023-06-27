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Останетесь без вкусных ягод: чем категорически нельзя удобрять кусты малины

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Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Чем нельзя удобрять малину
Чем нельзя удобрять малину. Фото Depositphotos

Чтобы ягоды хорошо созревали, малине нужен свет

Несмотря на то, что малина — растение не прихотливое, она нуждается в особом уходе, в частности ее нужно защищать от различных вредителей, способных нанести вред плодам, а также "подкармливать" удобрениями. Но необходимо учитывать важную деталь.

Эксперты в материале "24 канала" рассказали, что есть подкормка, часто используемая дачниками, которую малина очень не любит, поэтому при ее использовании есть риск остаться без вкусных и сочных ягод.

Чем нельзя удобрять малину

Речь идет о курином помете, который считают одним из лучших органических удобрений. И для различных овощей, в частности пасленовых, он действительно подходит, но только не для кустов малины. Дело в том, что в курином помете содержится много азота, через него растение будет активно производить зеленую массу, а плоды могут в таком случае быть совершенно мелкими.

Кроме того, для подкормки малины эксперты не рекомендуют использовать удобрения, в которых есть хлор, потому что у растения может начаться такая болезнь как хлороз.

"Телеграф" писал ранее, как защитить вишни и черешни в саду от птиц. Эксперты поделились несколькими проверенными методами.

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#Советы #Малина #Удобрения #Огород