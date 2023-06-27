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Залишитеся без смачних ягід: чим категорично не можна удобрювати кущі малини

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Чим не можна удобрювати малину
Чим не можна удобрювати малину. Фото Depositphotos

Щоб ягоди добре дозрівали, малині потрібне світло

Попри те, що малина — рослина не вибаглива, вона потребує особливого догляду, зокрема її потрібно захищати від різних шкідників, здатних пошкодити плоди, а також "підгодовувати" добривами. Але потрібно враховувати важливу деталь.

Експерти у матеріалі "24 канали" розповіли, що є підживлення, яке часто використовується дачниками,але малина дуже його не любить, тому при його використанні є ризик залишитися без смачних та соковитих ягід.

Чим не можна підживлювати малину

Йдеться про курячий послід, який вважають одним із найкращих органічних добрив. І для різних овочів, зокрема пасльонових, він справді підходить, але тільки не для кущів малини. Справа в тому, що в курячому посліді міститься багато азоту, через нього рослина активно вироблятиме зелену масу, а плоди можуть у такому разі бути зовсім дрібними.

Крім того, для підживлення малини експерти не рекомендують використовувати добрива, в яких є хлор, тому що у рослини може початися така хвороба як хлороз.

"Телеграф" писав раніше, як захистити вишні та черешні в саду від птахів. Експерти поділилися кількома перевіреними методами.

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#Поради #Малина #Добрива #Город