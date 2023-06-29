Дело не только в поливе: почему кусты малины могут засыхать вместе с плодами

Избегайте этих ошибок, и радуйтесь урожаю

Стартовал сезон невероятно вкусной и полезной ягоды — малины. Это достаточно неприхотливое в выращивании растение, однако есть свои нюансы. Бывает так, что кусты ни с чего начинают засыхать, при чем вместе с плодами. Давайте разбираться в чем причина.

Как отмечает портал prostoway, таких причин несколько, и все они решаемы, главное тщательно следить за кустами малины, чтобы вовремя все исправить и предотвратить засыхание. Разбираемся подробнее.

Почему сохнут кусты малины

Первая причина — недостаток влаги. Рекомендуется соблюдать правила полива кустов летом, особенно есть пора засушливая.

Вторая причина — дефицит питательных веществ в почве. Чаще всего малина засыхает, когда ей не хватает азота еще в начале вегетативного периода. Важно вовремя подкармливать растение.

Третья причина — болезни или вредители. Чтобы кусты не усыхали, необходимо вовремя и правильно обрабатывать растение от насекомых и различных заболеваний, которые могут ей навредить. Так вы не потеряете урожай.

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