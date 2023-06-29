Справа не тільки в поливі: чому кущі малини можуть засихати разом із плодами

Уникайте цих помилок і радійте врожаю

Стартував сезон неймовірно смачної та корисної ягоди – малини. Це досить невибаглива у вирощуванні рослина, проте є свої нюанси. Буває так, що кущі ні з чого починають засихати, причому разом із плодами. Розбираймось в чому причина.

Як зазначає портал prostoway, таких причин кілька, і всі вони можна вирішити, головне ретельно стежити за кущами малини, щоб вчасно все виправити і запобігти засиханню. Розбираємось докладніше.

Чому сохнуть кущі малини

Перша причина – нестача вологи. Рекомендується дотримуватися правил поливу кущів влітку, особливо є пора посушлива.

Друга причина – дефіцит поживних речовин у ґрунті. Найчастіше малина засихає, коли їй бракує азоту ще на початку вегетативного періоду. Важливо вчасно підгодовувати рослину.

Третя причина – хвороби чи шкідники. Щоб кущі не всихали, необхідно вчасно та правильно обробляти рослину від комах та різних захворювань, які можуть їй нашкодити. Так ви не втратите врожаю.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від хробаків. Названо чотири ефективні способи.