Не ваш месяц: двух знаков Зодиака в июле накроет депрессия, предупреждают карты Таро

Им стоит приготовиться противостоять дурному настроению

Середина лета у многих обычно проходит на позитиве и в радости, ведь летнее тепло и солнечный свет могут хоть немного сгладить даже большие проблемы. Однако двух знаков Зодиака в июле может накрыть настоящая депрессия.

Этими знаками являются Дева и Козерог, говорит общий расклад по картам Таро от "Телеграфа" на июль 2023 года.

Девам выпала перевернутая Звезда

В этом положении карта предупреждает, что в июле Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Можете заранее продумать, как будете бороться с этим, — возможно, заведите полезную привычку, запланируйте приятную поездку или порадуйте себя курсом массажа.

Козерогам выпал перевернутый Паж кубков

В этом положении карта предупреждает, что в июле Вы можете быть подвержены довольно депрессивным настроениям, испытывать желание "убежать" от всего в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в вопросе финансов до конца 2023 года.