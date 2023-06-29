Не ваш місяць: двох знаків Зодіаку у липні накриє депресія, попереджають карти Таро

Їм варто приготуватися протистояти поганому настрою

Середина літа у багатьох зазвичай проходить на позитиві та в радості, адже літнє тепло та сонячне світло можуть хоч трохи згладити навіть великі проблеми. Однак двох знаків Зодіаку у липні може накрити справжня депресія.

Цими знаками є Діва та Козоріг, говорить загальний розклад за картами Таро від "Телеграфу" на липень 2023 року.

Дівам випала перегорнута Зірка

В цьому положенні карта попереджає, що у липні Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Можете заздалегідь продумати, як боротиметеся з цим, — можливо, заведіть корисну звичку, заплануйте приємну поїздку або порадуйте себе курсом масажу.

Козорогам випав перегорнутий Паж кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в липні Ви можете бути схильні до досить депресивних настроїв, відчуватимете бажання "втекти" від усього у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в питанні фінансів до кінця 2023 року.