Не выбрасывайте картофельную кожуру: она пригодится вам на участке

Отходы служат удобрением для ягод

Картофельные очистки, которые традиционно отправляют в мусорное ведро, являются прекрасным удобрением для смородины, малины и крыжовника. В них содержится много глюкозы, калия, крахмала, органических кислот и минеральных солей, которые необходимы ягодам. Очистки при попадании в почву легко перерабатываются бактериями, а корни кустов усваивают все питательные вещества.

Ягоды благодаря картофельным очисткам вырастают более крупными и сладкими.

Как использовать картофельные очистки на участке

В течение всего сезона подкладывайте очистки под кусты, отслеживая состояние уже внесенного субстрата. Если он успел разложиться, можете смело вносить новый.

Выкопайте вокруг кустарника неглубокую траншею (до 20 см) и прикопайте в нее накопившиеся картофельные очистки.

Поместите кожуру в отдельную емкость, залейте горячей водой и оставьте на 2-3 дня, периодически помешивая. Такую смесь можно не только подкладывать под кусты, но и использовать для повышения плодородия почвы перед высадкой рассады.

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