Не викидайте картопляну шкірку: вона стане вам у нагоді на ділянці

Відходи є добривом для ягід

Картопляні шкірки, які традиційно відправляють у відро для сміття, є прекрасним добривом для смородини, малини та аґрусу. Вони містять багато глюкози, калію, крохмалю, органічних кислот і мінеральних солей, які необхідні ягодам. Шкірки при потраплянні у ґрунт легко переробляються бактеріями, а коріння кущів засвоює всі поживні речовини.

Ягоди завдяки картопляним шкіркам виростають більшими та солодкими.

Як використовувати картопляні шкірки на ділянці

Протягом усього сезону підкладайте шкірки під кущі, відстежуючи стан субстрату. Якщо він встиг розкластись, можете сміливо вносити новий.

Викопайте навколо куща неглибоку траншею (до 20 см) і прикопайте в неї картопляні шкірки, що накопичилися.

Помістіть шкірку в окрему ємність, залийте гарячою водою і залиште на 2-3 дні, періодично помішуючи. Таку суміш можна не тільки підкладати під кущі, але й використовувати для підвищення родючості ґрунту перед висадкою розсади.

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