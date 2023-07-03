Хризантема пышно зацветет: что для этого сделать в июле

Правильная подкормка хризантем летом гарантирует пышное цветение осенью

Хризантема — "осенний" цветок. Именно она радует своими яркими красками до поздней осени. Но чтобы добиться длительного и обильного цветения хризантем, нужно обеспечить регулярный полив и своевременную подкормку растению летом.

Удобрения для хризантемы используют несколько раз за сезон. Для стимуляции роста применяют коровяк и птичий помет, обогащающие почву азотом. Для укрепления листьев и корней к навозу добавляют золу, содержащую калий и фосфор. Мочевина помогает укрепить молодые побеги. Во время бутонизации применяют смесь коровяка с суперфосфатом, чтобы насытить растение калием. А если нужно, чтобы клумба зацвела раньше, цветы подкармливают настоем из крапивы и одуванчика.

Самый популярный и эффективный вариант подкормки хризантем летом — крапивный настой.

Как приготовить настой для подкормки хризантем

Измельчите крапиву, сложите ее в ведро. Зелень должна заполнить емкость на ⅔. Затем заполните ведро водой доверху. Накройте крышкой и ставьте бродить. Концентрат будет готов через 7-10 дней.

По желанию к крапиве можно добавить одуванчик, ромашку или пырей. Это повысит эффективность подкормки.

Крапивный настой нужно развести с водой в соотношении 1 к 10 и подкармливать хризантемы каждые 2 недели в июле и августе.

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