Хризантема пишно зацвіте: що для цього зробити у липні

Правильне підживлення хризантем влітку гарантує пишне цвітіння восени

Хризантема — "осіння" квітка. Саме вона радує своїми яскравими фарбами до пізньої осені. Але щоб досягти тривалого і рясного цвітіння хризантем, потрібно забезпечити регулярний полив і своєчасне підживлення рослини влітку.

Добрива для хризантеми використовують кілька разів на сезон. Для стимуляції росту застосовують коров’як і пташиний послід, що збагачують ґрунт азотом. Для зміцнення листя і коріння до гною додають золу, що містить калій та фосфор. Сечовина допомагає зміцнити молоді пагони. Під час бутонізації застосовують суміш коров’яку із суперфосфатом, щоб наситити рослину калієм. А якщо потрібно, щоб клумба зацвіла раніше, квіти підгодовують настоєм з кропиви та кульбаби.

Найпопулярніший і найефективніший варіант підживлення хризантем влітку — кропив’яний настій.

Як приготувати настій для підживлення хризантем

Подрібніть кропиву, складіть її у цебро. Зелень має заповнити ємність на ⅔. Потім заповніть цебро водою догори. Накрийте кришкою і ставте тинятися. Концентрат буде готовий за 7-10 днів.

За бажанням до кропиви можна додати кульбабу, ромашку або пирій. Це підвищить ефективність підживлення.

Настій з кропиви потрібно розвести з водою у співвідношенні 1 до 10 і підгодовувати хризантеми кожні 2 тижні у липні та серпні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який розчин допоможе змінити колір гортензії на ділянці.