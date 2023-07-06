Опытные огородники пригибают перья лука к земле: зачем они это делают

В июле на участках "валят" лук

Посеять и вырастить лук — это полдела. Важно еще вовремя собрать урожай. А в случае с луком нужно плоды еще и хорошенько просушить. Незадолго до сбора урожая огородники прибегают к хитрости — пригибают перья лука к земле.

Репчатый лук убирают спустя 70-80 дней после посадки (в конце июля — августе). Время уборки зависит не только от сроков посадки, но и от сорта и погоды. Так, в жаркую погоду лук созревает быстрее. Если перья лука начали желтеть, а надземная часть легла на землю — явные признаки того, что овощ дозрел.

Но в дождливую погоду надземная часть может долго оставаться зеленой и не ложиться на землю. В то время как луковица будет уже сформирована. Если опоздать с уборкой, на луковицах начнут отрастать новые корни. Такие плоды не будут храниться долго.

Именно для того, чтобы не допустить начала новых ростовых процессов, можно аккуратно пригнуть к земле перья лука. При этом нужно следить за тем, чтобы они не травмировались. Именно после полегания зеленной массы происходит дозревание луковицы.

Кроме того, можно пригибать стебли только отдельных растений, если у них запаздывает созревание. Это позволит убрать урожай на всей грядке сразу.

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