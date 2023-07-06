Досвідчені городники пригинають пір’я цибулі до землі: навіщо вони це роблять

У липні на ділянках "валять" цибулю

Посіяти й виростити цибулю — це пів справи. Важливо вчасно зібрати врожай. А у випадку з цибулею потрібно плоди ще й добре просушити. Незадовго до збирання врожаю городники вдаються до хитрощів — пригинають пір’я цибулі до землі.

Цибулю прибирають через 70-80 днів після посадки (наприкінці липня — у серпні). Час збирання залежить не тільки від термінів посадки, а й від сорту та погоди. Так, у спеку цибуля дозріває швидше. Якщо пір’я цибулі почало жовтіти, а надземна частина лягла на землю — явні ознаки того, що овоч дозрів.

Але за дощової погоди надземна частина може довго залишатися зеленою і не лягати на землю. Тоді як цибулина буде вже сформована. Якщо запізнитися зі збиранням, на цибулинах почнуть відростати нове коріння. Такі плоди не зберігатимуться довго.

Саме для того, щоб не допустити початку нових ростових процесів, можна акуратно пригнути до землі пір’я цибулі. При цьому потрібно стежити, щоб вони не травмувалися. Саме після вилягання зеленої маси відбувається дозрівання цибулини.

Крім того, можна пригинати стебла лише окремих рослин, якщо у них запізнюється дозрівання. Це дозволить забрати врожай на всій грядці відразу.

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