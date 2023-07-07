Не выбрасывайте просроченный майонез - это отличное удобрение: простой и очень экономичный трюк

Метод работает только с комнатными растениями и не рекомендуется для уличных

Вы наверняка этого не знали, но просроченный майонез — это отличный друг для наших комнатных растений. Если у вас случился такой конфуз, и срок годности соуса истек раньше, чем вы его съели, то не выбрасывайте его, а приготовьте полезное удобрение для домашних цветов.

Если комнатное растение слишком долго не убирать, пыль не только ухудшит его внешний вид, но и помешает ему поглощать солнечный свет и углекислый газ, тем самым нарушая процесс фотосинтеза. Однако, смешав застоявшийся майонез с небольшим количеством воды, вы получите отличное решение для очистки листьев, придания им большего блеска и даже для удобрения самого растения, пишет santeplus.

Окуните чистую хлопчатобумажную ткань в смесь майонеза с водой и протрите верхнюю часть листвы. Отметим, что этот трюк лучше всего работает с комнатными растениями с большими гладкими листьями.

Майонез не только оживит ваши растения, но и поможет вам удалить липкие остатки, которые накапливаются на растениях, такие как сок. Этот процесс позволит еще больше укрепить их здоровье и предотвратить развитие заболеваний. И все это благодаря содержанию в майонезе уксуса, растительного масла и яичных желтков.

Важно! При такой очистке листьев не забудьте удалить остатки этой смеси. Они легко убираются салфеткой из микрофибры и небольшим количеством теплой воды.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.