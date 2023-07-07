Не викидайте прострочений майонез — це чудове добриво: простий та дуже економічний трюк

Метод працює тільки з кімнатними рослинами та не рекомендується для вуличних

Ви, напевно, цього не знали, але прострочений майонез — це відмінний друг для наших кімнатних рослин. Якщо у вас трапився такий конфуз, і термін придатності соусу минув раніше, ніж ви його з’їли, то не викидайте його, а приготуйте корисне добриво для домашніх квітів.

Якщо кімнатна рослина занадто довго не прибирати, пил не тільки погіршить його зовнішній вигляд, але й завадить поглинати сонячне світло і вуглекислий газ, тим самим порушуючи процес фотосинтезу. Однак, змішавши майонез, що застоявся, з невеликою кількістю води, ви отримаєте відмінне рішення для очищення листя, надання їм більшого блиску і навіть для добрива самої рослини, пише santeplus.

Занурте чисту бавовняну тканину в суміш майонезу з водою і протріть верхню частину листя. Зазначимо, що цей трюк найкраще працює з кімнатними рослинами з великим гладким листям.

Майонез не тільки пожвавить ваші рослини, але й допоможе вам видалити липкі залишки, які накопичуються на рослинах, таких як сік. Цей процес дозволить ще більше зміцнити їхнє здоров’я та запобігти розвитку захворювань. І все це завдяки вмісту в майонезі оцту, олії та яєчних жовтків.

Важливо ! При такому очищенні листя не забудьте видалити залишки цієї суміші. Вони легко забираються серветкою з мікрофібри та невеликою кількістю теплої води.

Зазначимо, що регулярне добриво рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші набагато рідше.