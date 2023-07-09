Остается только смириться: два знака Зодиака ждут большие финансовые потери на неделе
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Проблемы с финансами могут свалиться как снег на голову
Вторая неделя июля в 2023 году может сразу двум знакам Зодиака принести ворох финансовых проблем и потерь, — и им не останется ничего другого, кроме как смириться с ситуацией.
Такими знаками являются Телец и Рак, говорит финансовый гороскоп Таро, который "Телеграф" составил для всех знаков на неделю с 10 по 16 июля.
Тельцам выпала перевернутая Девятка жезлов
В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых, деньги могут прямо вытечь сквозь пальцы.
Ракам выпала Десятка жезлов
На Вас на этой неделе может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, когда и чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять все грядущие переработки и заботы.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.
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