Остается только смириться: два знака Зодиака ждут большие финансовые потери на неделе

Проблемы с финансами могут свалиться как снег на голову

Вторая неделя июля в 2023 году может сразу двум знакам Зодиака принести ворох финансовых проблем и потерь, — и им не останется ничего другого, кроме как смириться с ситуацией.

Такими знаками являются Телец и Рак, говорит финансовый гороскоп Таро, который "Телеграф" составил для всех знаков на неделю с 10 по 16 июля.

Тельцам выпала перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых, деньги могут прямо вытечь сквозь пальцы.

Ракам выпала Десятка жезлов

На Вас на этой неделе может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, когда и чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять все грядущие переработки и заботы.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.

Также Вам может быть интересно почитать: