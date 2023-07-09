Залишається тільки змиритися: два знаки Зодіаку чекають великі фінансові втрати на тижні
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Проблеми з фінансами можуть звалитися як сніг на голову
Другий тиждень липня 2023 року може одразу двом знакам Зодіаку принести купу фінансових проблем і втрат — і їм не залишиться нічого іншого, окрім як змиритися із ситуацією.
Такими знаками є Телець і Рак, говорить фінансовий гороскоп Таро, який "Телеграф" склав для всіх знаків на тиждень із 10 по 16 липня.
Тільцям випала перевернута Дев’ятка жезлів
У цьому виді карта виступає попередженням, — у найближчий тиждень на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових, гроші можуть просто витекти крізь пальці.
Ракам випала Десятка жезлів
На Вас цього тижня може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, коли і чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти всі майбутні переробітки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.
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