Залишається тільки змиритися: два знаки Зодіаку чекають великі фінансові втрати на тижні

Проблеми з фінансами можуть звалитися як сніг на голову

Другий тиждень липня 2023 року може одразу двом знакам Зодіаку принести купу фінансових проблем і втрат — і їм не залишиться нічого іншого, окрім як змиритися із ситуацією.

Такими знаками є Телець і Рак, говорить фінансовий гороскоп Таро, який "Телеграф" склав для всіх знаків на тиждень із 10 по 16 липня.

Тільцям випала перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає попередженням, — у найближчий тиждень на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових, гроші можуть просто витекти крізь пальці.

Ракам випала Десятка жезлів

На Вас цього тижня може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, коли і чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти всі майбутні переробітки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.

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