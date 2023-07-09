Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Козероги могут найти работу, а Скорпионы, - разбогатеть

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Вторая неделя июля в 2023 году некоторым может принести финансовые риски и конфликты на работе, в то время как другие наоборот ощутят в себе силы для достижения успеха и решения деловых вопросов.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Шестерка кубков

Особых перемен в ближайшую неделю ожидать не стоит, тем более в лучшую сторону. В этом положении карта говорит, то Вы можете быть склонны анализировать прошлый негативный опыт и приуменьшать существующие проблемы, из-за чего ничего не сдвинется с места.

Телец — перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Близнецы — Паж пентаклей

Следующая неделя принесет Вам ресурсы для работы. Если есть желание и возможность заниматься каким-то делом, — то занимайтесь, поскольку высока вероятность, что оно окажется прибыльным. Отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.

Рак — Десятка жезлов

На Вас вскоре может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять все грядущие переработки и заботы.

Лев — Восьмерка жезлов

Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.

Дева — Король кубков

Если Вы полностью посвятите себя делу, то сможете добиться успехов на этой неделе, однако эмоции в целом будут Вам мешать, так что действительно важные решения не принимайте без помощи профессионалов.

Весы — перевернутая Девятка мечей

Карта указывает, что в ближайшую неделю Вы будете склонны накручивать себя, может быть страх и стыд, может казаться, что весь мир против Вас, в том числе и в плане денег. Скорее всего, Ваши страхи не имеют основы в реальности, просто переждите этот период.

Скорпион — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

Если имеющаяся работа не устраивает Вас во всех смыслах, то, возможно, как раз пришло время найти новую, — с лучшими условиями и большей зарплатой.

Козерог — перевернутая Башня

Вы в ближайшую неделю можете ощущать потерю мотивации и вдохновения, нежелание что-либо делать, может даже дойти до бессонницы и депрессивного настроения, на фоне чего поступления новых финансов ожидать не стоит. Однако, если Вы искали новую работу, — возможно именно сейчас можете ее найти.

Водолей — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Рыбы — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июля по картам Таро.