Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Козороги можуть знайти роботу, а Скорпіони — розбагатіти

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Другий тиждень липня 2023 року деяким може принести фінансові ризики та конфлікти на роботі, тоді як інші навпаки відчують у собі сили для досягнення успіху та вирішення ділових питань.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Шістка кубків

Особливих змін у найближчий тиждень очікувати не варто. У цьому положенні карта говорить, то Ви можете бути схильні аналізувати минулий негативний досвід і применшувати наявні проблеми, через що все залишиться як було.

Телець — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому положенні карта виступає попередженням, — найближчого тижня Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Близнюки — Паж пентаклів

Наступний тиждень принесе ресурси для роботи. Якщо є бажання і можливість займатися якоюсь справою, то займайтеся, оскільки висока ймовірність, що вона виявиться прибутковою. Відмінний час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Рак — Десятка жезлів

На Вас незабаром може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти ситуацію.

Лев — Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Діва — Король кубків

Якщо Ви повністю присвятите себе справі, то зможете досягти успіхів цього тижня, проте емоції в цілому Вам заважатимуть, так що дійсно важливі рішення не приймайте без допомоги професіоналів.

Терези — перевернута Дев’ятка мечів

Карта вказує, що найближчого тижня Ви будете схильні накручувати себе, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в плані грошей. Швидше за все, Ваші страхи не мають під собою основи, тож просто перечекайте цей період.

Скорпіон — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Стрілець — перевернута Вісімка кубків

Якщо наявна робота не влаштовує Вас у всіх сенсах, то, можливо, якраз настав час знайти нову — з найкращими умовами та більшою зарплатою.

Козоріг — перевернута Башта

Ви найближчого тижня можете відчувати втрату мотивації та натхнення, небажання щось робити, може навіть дійти до безсоння та депресивного настрою, на тлі чого надходження нових фінансів очікувати не варто. Однак, якщо Ви шукали нову роботу, можливо саме зараз можете її знайти.

Водолій — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Риби — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця липня за картами Таро.