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Таропрогноз на 10 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 10 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 10 июля. Фото telegraf.com.ua

Начало недели обещает быть очень позитивным

В понедельник, 10 июля 2023 года, многие могут испытать новые впечатления, повстречать интересных людей, начать новое дело, уравновесить жизнь.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж кубков, Туз жезлов, Двойка пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в понедельник Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то 10 июля это может хоть немного, но измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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