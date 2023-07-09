Таропрогноз на 10 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Начало недели обещает быть очень позитивным
В понедельник, 10 июля 2023 года, многие могут испытать новые впечатления, повстречать интересных людей, начать новое дело, уравновесить жизнь.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Паж кубков
Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.
Туз жезлов
Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в понедельник Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.
Двойка пентаклей
Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то 10 июля это может хоть немного, но измениться.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.