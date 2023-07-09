Таропрогноз на 10 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня обіцяє бути дуже позитивним

У понеділок, 10 липня 2023 року, багато хто може отримати нові враження, зустріти цікавих людей, розпочати нову справу, врівноважити життя.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на десятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж кубків, Туз жезлів, Двійка пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у понеділок Вам може супроводжувати успіх та з’явитися якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то 10 липня це може трохи, але змінитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.