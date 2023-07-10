Титул "Мисс Нидерланды 2023" впервые в истории получила женщина-трансгендер: как выглядит Рикки Валери Колле (фото)

Модель будет представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная"

В субботу, 8 июля 2023 года, в театре AFAS в Лейдене, Нидерланды, состоялся конкурс красоты, на котором выбрали самую красивую девушку страны. Победу одержала 22-летняя Рикки Валери Колле, которая вошла в историю, став первой трансгендерной женщиной, завоевавшей национальный титул в Нидерландах.

Победа Рикки обеспечила ей место в качестве представительницы Нидерландов на 72-м конкурсе "Мисс Вселенная 2023", где девушки со всего мира будут бороться за корону королевы красоты.

Отметим, что победа Колле имеет огромное историческое значение, поскольку она является вторым трансгендерным участником, когда-либо участвовавшим в конкурсе красоты. Первой моделью-трансгендером, принявшей участие в "Мисс Вселенная", стала Анджела Понсе из Испании, вошедшая в историю в 2018 году.

"Я сделала это" — написала на своей странице в Инстаграм модель, и поделилась несколькими кадрами с награждения.

Рикки Валери — 22-летняя голландско-молукканская модель и актриса из Бреды, которая стремится быть голосом и образцом для подражания для квир-сообщества, чтобы призывать их следовать своим мечтам.

Как сообщает hindustantimes, в одном из интервью Рикки отометила, что квир-сообщество сталкивается с огромным давлением и неприятием со стороны своих семей, однако ее путь к тому, чтобы стать "Мисс Нидерланды 2023", да и к принятию себя как трансгендера, она прошла с поддержкой и любовью со стороны своих родных.

Как выглядит новая "Мисс Нидерланды 2023" Рикки Валери Колле (фото)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победившую на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2021 году индианку Харнааз Сандху захейтили в сети за лишний вес.