Титул "Міс Нідерланди 2023" вперше в історії здобула жінка-трансгендер: як виглядає Ріккі Валері Колле (фото)

Модель представлятиме свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт"

У суботу, 8 липня 2023 року, у театрі AFAS у Лейдені, Нідерланди, відбувся конкурс краси, на якому обрали найкрасивішу дівчину країни. Перемогу здобула 22-річна Ріккі Валері Колле, яка увійшла в історію, ставши першою трансгендерною жінкою, яка здобула національний титул у Нідерландах.

Перемога Ріккі забезпечила їй місце як представницю Нідерландів на 72-му конкурсі "Міс Всесвіт 2023", де дівчата з усього світу боротимуться за корону королеви краси.

Зазначимо, що перемога Колле має величезне історичне значення, оскільки вона є другим трансгендерним учасником, який будь-коли брав участь у конкурсі краси. Першою моделлю-трансгендером, яка взяла участь у "Міс Всесвіт", стала Анджела Понсе з Іспанії, яка увійшла в історію у 2018 році.

"Я зробила це" — написала на своїй сторінці в Інстаграм модель і поділилася кількома кадрами з нагородження.

Ріккі Валері — 22-річна голландсько-молукканська модель та актриса з Бреди, яка прагне бути голосом і взірцем для наслідування для квір-спільноти, щоб закликати їх слідувати своїм мріям.

Як повідомляє hindustantimes, в одному з інтерв’ю Ріккі зазначила, що квір-спільнота стикається з величезним тиском і неприйняттям з боку своїх сімей, проте її шлях до того, щоб стати "Міс Нідерланди 2023", та й до прийняття себе як трансгендера, вона пройшла з підтримкою та любов’ю з боку своїх рідних.

Як виглядає нова "Міс Нідерланди 2023" Ріккі Валері Колле (фото)

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Міс Всесвіт", що перемогла на престижному конкурсі краси, в 2021 році індіанку Харнааз Сандху захейтіли в мережі за зайву вагу.