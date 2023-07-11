У кого День ангела 12 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 12 июля, в 2023 году отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, славянский праздник День Снопа Велеса, День фотографа (День святой Вероники — покровительницы фотографии), День разноцветных глаз. Также в этот день носители трех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 12 июля

Павел, — это имя имеет латинское происхождение и переводится как "маленький", "небольшой". Это имя получило широкое распространение в христианских странах благодаря апостолу Павлу.

Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень". Это имя тоже популяризировалось за счет распространения христианства, поскольку Петром звали одного из апостолов. 12 июля отмечается большой православный праздник, День святых апостолов Петра и Павла (Павлов день), — согласно церковным преданиям, в этот день много лет назад святые приняли святое мученичество. Ряд церквей отмечают этот день по старому календарю 29 июля.

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 12 июля почитается священномученик Петр (до призвания Симон).

Женские именины 12 июля не отмечаются.

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