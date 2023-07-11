У кого День ангела 12 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 12 липня, у 2023 році відзначається Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації, Свято першоверховних апостолів Петра та Павла, слов’янське свято День Снопа Велеса, День фотографа (День святої Вероніки – покровительки фотографії), День різнокольорових очей. Також у цей день носії трьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 12 липня

Павло, — це ім’я має латинське походження і перекладається як "маленький", "невеликий". Це ім’я набуло широкого поширення в християнських країнах завдяки апостолу Павлу.

Петро, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь". Це ім’я також популяризувалося за рахунок поширення християнства, оскільки Петром звали одного з апостолів. 12 липня відзначається велике православне свято, День святих апостолів Петра та Павла (Павлов день), — згідно з церковними переказами, цього дня багато років тому святі прийняли святе мучеництво. Ряд церков відзначають цей день за старим календарем 29 липня.

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 12 липня вшановується священномученик Петро (до покликання Симон).

Жіночі іменини 12 липня не відзначаються.

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