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С именинами, Петр! Красивые открытки и поздравления на День ангела Петра

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Петра на любой вкус
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Петра на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Петю с именинами

Имя Петр на сегодняшний день пусть не самое популярное, но все равно весьма распространенное в Украине. Ранее мы рассказывали, что значит это имя и когда все Дни ангела Петра в течение года. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных картинок и открыток на украинском с именинами для Пети.

Короткие поздравления с Днем ангела Петра

  • С Днем ангела, Петя! В это нестабильное время желаю, чтобы конкретно в твоем доме всегда было спокойно, благополучно, тепло и счастливо. Пусть горе и ненастья обходят тебя стороной.
  • Поздравляю с именинами Петра! Пусть с тобой пребудет удача, перспективы и достаток. Будь здоров, счастлив, и уверенно продолжай путь к своей цели!
  • Петр! В день твоих именин хочу пожелать оставаться капитаном своего корабля, бороздящего просторы жизни на пути к успеху. Энергии тебе и вдохновения покорять вершины. Я в тебя верю!
  • Петя, поздравляю с Днем ангела! Пусть с тобой пребудет море удачи, побольше деньжат и проверенных друзей, а все неприятности на твоем пути будут преодолимы.
  • С именинами, Петр! Желаю полного кошелька, лошадиного здоровья, ошеломительного везения и близких по духу друзей. Поздравляю!

Открытки для поздравления на День ангела Петра

Поздравления с Днем ангела Петра
Картинки с Днем ангела Петра
Открытки с Днем ангела Петра
Поздравления с именинами Петра
С Днем ангела Петр — картинки и открытки на именины Петра
С именинами Петр — открытки и поздравления на День ангела Петра

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено давать деньги из рук в руки.

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