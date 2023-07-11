Больше не исполнится 32: на фронте погиб украинский актер

Филипп Виннер погиб в бою с оккупантами

Война забирает молодых украинцев. Только недавно сообщалось о смерти известного спортсмена Дениса Борейко, теперь стало известно о гибели 31-летнего украинского актера театра Филиппа Виннера.

Трагической новостью поделились в киношколе FILM.UA в Инстаграме. 9 июля Виннеру должно было исполнится 32 года.

Известно, что с первых дней войны Филипп находился в рядах Вооруженных Сил Украины в составе 26 Отдельного стрелкового батальона и был откомандирован в 68 бригаду, с которой участвовал в контрнаступлении на Донецком направлении в районе города Волноваха.

"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю. Семья нашего театра обеднела. С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках. Но продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила россия. Не простим", — говорится в Фейсбуке на странице киевского "Честного театра".

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти на войне декоратора-постановщика телеканала СТБ Ярослава Пикузы. Мужчина работал над такими популярными проектами как "Холостяк", "МастерШеф" и многими другими.