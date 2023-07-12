Таропрогноз на 13 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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День должен быть очень положительным
Четверг, 13 июля 2023 года, многим даст возможность изменить жизнь к лучшему, избавиться от лишнего и добиться успехов в делах.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Луна
В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.
Колесница
Эта карта говорит, что в четверг Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.
Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.