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Таропрогноз на 13 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 13 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 13 июля. Фото telegraf.com.ua

День должен быть очень положительным

Четверг, 13 июля 2023 года, многим даст возможность изменить жизнь к лучшему, избавиться от лишнего и добиться успехов в делах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Луна, Колесница, Тройка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Колесница

Эта карта говорит, что в четверг Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

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