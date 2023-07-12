Таропрогноз на 13 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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День має бути дуже позитивним
Четвер, 13 липня 2023 року, багатьом дасть можливість змінити життя на краще, позбутися зайвого та досягти успіхів у справах.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернутий Місяць
У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.
Колісниця
Ця карта каже, що в четвер Ваш розум переважуватиме емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.
Трійка жезлів
Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.