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Таропрогноз на 13 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 13 липня
Прогноз Таро, на що всім чекати 13 липня. Фото telegraf.com.ua

День має бути дуже позитивним

Четвер, 13 липня 2023 року, багатьом дасть можливість змінити життя на краще, позбутися зайвого та досягти успіхів у справах.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Місяць, Колісниця, Трійка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Колісниця

Ця карта каже, що в четвер Ваш розум переважуватиме емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.

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