Таропрогноз на 14 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 14 июля 2023 года, некоторым придется взяться за решение наболевшего вопроса, в то время как другим наоборот будет лучше бездействовать, чтобы не натворить глупостей.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Шут, перевернутая Шестерка мечей, Двойка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Шут

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В пятницу Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Перевернутая Шестерка мечей

В пятницу Вам придется взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.