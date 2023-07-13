Таропрогноз на 14 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 14 липня 2023 року, деяким доведеться взятися за вирішення наболілого питання, тоді як іншим навпаки краще буде бездіяти, щоб не наробити дурниць.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Шут, перевернута Шістка мечів, Двійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Шут

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У п’ятницю Ви можете бути схильні до імпульсних та необдуманих вчинків, тож постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Перевернута Шістка мечів

У п’ятницю Вам доведеться поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Згідно з іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.