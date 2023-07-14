Как лучше почувствовать вкус мяса: все тонкости приготовления стейка

Стейк – это недешевое, но фантастическое удовольствие

Мы рассказывали, как правильно жарить шашлык. Но стейк – это совсем другой вид блюда, с другими правилами и своими тонкостями.

Существуют два главных ингредиента, без которых совсем не обойтись в процессе приготовления идеального стейка. Первое – свежее мясо, второе – мастерство и умение повара. Есть и несколько деталей, которые не знать, чтобы не испортить мясо, пишет wellamart.ua.

Для стейка всегда выбирайте мясо, вырезанное из мягкой части туши, лучше всего из филе. Чтобы стейк получился мягким и нежным, мясо должно быть выдержано.

Резать мясо для стейка следует только поперек волокон. Стейк должен быть не тоньше 2,5 см.

Перед жаркой необходимо тщательно высушить мясо. Переворачивать стейк необходимо только кулинарными щипцами или лопаткой и не в коем случае не использовать вилку. Если наколоть мясо, то сразу же теряется сочность блюда.

Ступени поджаривания стейка

Всего есть 5 традиционных степеней поджаривания стейка. На каждого из них есть свои любители.

RARE (мясо с кровью) – прокаливание на любителя. Мясо внутри красное и холодное, но при этом горячее снаружи. Готовят такой стейк всего 2-3 минуты с каждой стороны. Температура внутри мяса должна составлять 50 градусов.

MEDIUM RARE (слабая прожарка) – распространенная степень прокаливания во многих ресторанах. Мясо розово-красное внутри и серо-коричневое снаружи. Сердцевина стейка теплая. Готовят блюдо к 7-8 минутам с каждой стороны, при этом температура внутри мяса должна составлять 55 градусов.

MEDIUM (средняя прожарка) – практически готовое мясо. Внутри стейк почти розовый без красных участков, а температура внутри – 60 градусов. Жарим по 9-10 минут с каждой стороны.

MEDIUM WELL (почти прокаленный) – для тех, кто не любит сырое мясо. Мясо сохраняет чуть-чуть розовый оттенок внутри, но при этом серо-коричневое снаружи. Температура составляет 65 градусов. Жарим такой стейк 10-12 минут.

MEDIUM DONE (хорошо прокаленный) – совсем не сочный, но полностью готовый. Мясо имеет немного поджаренную корочку, внутри становится коричневого цвета. Готовить такой стейк нужно 15–18 минут, чтобы температура внутри составляла 70 градусов.

Определить на глаз степень прокаливания очень сложно. Лучше использовать специальный термометр для мяса. Также мы рассказывали о тонкостях приготовления супа.