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Таропрогноз на 15 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 15 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 15 июля. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым

В субботу, 15 июля 2023 года, некоторые могут столкнуться с обманом или старыми неприятностями, в то время как других ждут перемены.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка кубков, перевернутый Король кубков, перевернутая Девятка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Шестерка кубков

В субботу Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что скоро Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с людьми 15 июля, — кто-то из них может носить маску.

Перевернутая Девятка жезлов

В субботу в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

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