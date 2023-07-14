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Таропрогноз на 15 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 15 липня
Прогноз Таро, на що всім чекати 15 липня. Фото telegraf.com.ua

День обіцяє бути важким

У суботу, 15 липня 2023 року, деякі можуть зіткнутися з обманом або старими неприємностями, тоді як на інших чекають зміни.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Шістка кубків, перевернутий Король кубків, перевернута Дев’ятка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Шістка кубків

У суботу Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з людьми 15 липня, хтось із них може носити маску.

Перевернута Дев’ятка жезлів

У суботу у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми чи людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.

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