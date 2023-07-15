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Таропрогноз на 16 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 16 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 16 июля. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 16 июля 2023 года, одних ждет море удачи и положительные перемены, в то время как другие могут столкнуться с проблемой или человеком из прошлого.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка кубков, Девятка пентаклей, перевернутая Девятка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта имеет весьма негативное значение, однако перевернутой она наоборот дает надежду. Она говорит, что скоро Вы можете вернуть уверенность в себе или столкнуться с кем-то из прошлого (при этом встреча эта будет положительной).

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Скоро Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутая Девятка жезлов

В последний день недели в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на следующей неделе.

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