Таропрогноз на 16 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
В воскресенье, 16 июля 2023 года, одних ждет море удачи и положительные перемены, в то время как другие могут столкнуться с проблемой или человеком из прошлого.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Пятерка кубков
В обычном положении эта карта имеет весьма негативное значение, однако перевернутой она наоборот дает надежду. Она говорит, что скоро Вы можете вернуть уверенность в себе или столкнуться с кем-то из прошлого (при этом встреча эта будет положительной).
Девятка пентаклей
Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Скоро Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.
Перевернутая Девятка жезлов
В последний день недели в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на следующей неделе.