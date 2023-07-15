Таропрогноз на 16 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 16 липня 2023 року, на одних чекає море удачі та позитивні зміни, тоді як інші можуть зіткнутися з проблемою чи людиною з минулого.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка кубків, Дев’ятка пентаклів, перевернута Дев’ятка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта має вельми негативне значення, проте перевернутою вона навпаки дає надію. Вона каже, що скоро Ви можете повернути впевненість у собі або зіткнутися з кимось із минулого (при цьому зустріч ця буде позитивною).

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Скоро Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернута Дев’ятка жезлів

В останній день тижня у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро наступного тижня.