Таропрогноз на 16 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У неділю, 16 липня 2023 року, на одних чекає море удачі та позитивні зміни, тоді як інші можуть зіткнутися з проблемою чи людиною з минулого.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута П’ятірка кубків
У звичайному положенні ця карта має вельми негативне значення, проте перевернутою вона навпаки дає надію. Вона каже, що скоро Ви можете повернути впевненість у собі або зіткнутися з кимось із минулого (при цьому зустріч ця буде позитивною).
Дев’ятка пентаклів
Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Скоро Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.
Перевернута Дев’ятка жезлів
В останній день тижня у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро наступного тижня.