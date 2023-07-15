Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Скорпіонів чекають хороші новини, а Близнюків — море смутку

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Третій тиждень липня у 2023 році багатьом може принести погані новини та смуток, проте іншим він навпаки дасть поштовх для переосмислення життя та зросту.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 17 по 23 липня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Телець — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події наступного тижня ще не визначені для Вас, або знання про них може чимось нашкодити Вам. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Близнюки — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. На тижні чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зросту.

Рак — перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Лев — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, скоро виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Діва — перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане. Пропрацюйте на тижні питання прийняття себе та своєї відповідальності.

Терези — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не перепрацьовуйте найближчого тижня, присвятіть час відпочинку та хобі.

Скорпіон — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Стрілець — перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Козоріг — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Водолій — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися як роботи, так і домашніх справ, сім’ї, друзів.

Риби — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що наступного тижня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.