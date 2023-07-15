Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Скорпионов ждут хорошие новости, а Близнецов, - море печали

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Третья неделя июля в 2023 году многим может принести плохие новости и печали, однако другим она наоборот даст толчок для переосмысления жизни и роста.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 июля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Телец — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущей недели еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Близнецы — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. На неделе ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Рак — перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что вскоре Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Лев — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, скоро исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Дева — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. Проработайте на неделе вопрос принятия себя и своей ответственности.

Весы — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в ближайшую неделю, посвятите время отдыху и хобби.

Скорпион — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Стрелец — перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Козерог — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Водолей — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Рыбы — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.