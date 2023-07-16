Таропрогноз на 17 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 17 июля 2023 года, некоторые могут потерпеть неудачу, однако многие другие наоборот будут очень удачливы и продуктивны.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз жезлов, перевернутое Колесо фортуны, Рыцарь пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в понедельник Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшее время Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.