Укр

Таропрогноз на 17 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 17 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 17 июля. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 17 июля 2023 года, некоторые могут потерпеть неудачу, однако многие другие наоборот будут очень удачливы и продуктивны.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз жезлов, перевернутое Колесо фортуны, Рыцарь пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в понедельник Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшее время Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро