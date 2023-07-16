Таропрогноз на 17 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 17 липня 2023 року, дехто може зазнати невдачі, проте багато інших навпаки будуть дуже вдачливими та продуктивними.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Туз жезлів, перевернуте Колесо фортуни, Лицар пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у понеділок Вас може супроводжувати успіх та можуть з’явитися якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Перевернуте Колесо фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або дарма пропасти докладені зусилля.

Лицар пентаклів

Карта каже, що найближчим часом Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.