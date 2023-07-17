Таропрогноз на 18 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
Вторник, 18 июля 2023 года, у некоторых будет очень удачным для решения вопросов, в то время как другие наоборот могут совершить ошибки и столкнуться с неприятностями.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Дьявол
Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Во вторник Вы можете столкнуться с искушениями, увидеть негативные качества своего характера, получить напоминание о чем-то негативном из прошлого, потерять контроль над ситуацией.
Перевернутая Верховная жрица
У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Колесница
Эта карта говорит, что во вторник Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на этой неделе.