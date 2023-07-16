Финансовый гороскоп Таро на неделю: Скорпионов ждут выгодные вложения, а Дев, - покровитель
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Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели
Третья неделя июля в 2023 году многим принесет возможности выгодно инвестировать и продвинуться по карьерной лестнице, однако других наоборот ожидают плохие решения и финансовые потери.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.
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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — Туз мечей
В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.
Телец — перевернутая Пятерка мечей
Вас вскоре может подстерегать внезапная потеря, — кошелька, работы, или просто необоснованные финансовые растраты. Возьмите себя в руки и не мешайте личную и рабочую жизнь.
Близнецы — Двойка кубков
В основном эта карта говорит о любви и отношениях, однако в финансовом плане она может означать объединение ресурсов, взаимовыгодное партнерство и материальную обеспеченность.
Рак — Восьмерка кубков
На следующей неделе Вас может ожидать застой в делах, необходимость смены сферы деятельности, прощание с нерентабельными проектами.
Лев — Тройка пентаклей
Это весьма хорошая карта. Она не обещает головокружительного успеха и внезапно привалившего богатства, однако указывает, что Ваши дела медленно, но уверенно будут идти вверх, — ожидаемое повышение случится в свое время, а убытков, непредвиденных трат и потерь пока не предвидится.
Дева — Король жезлов
Карта обещает, что на следующей неделе Вы сможете достичь финансового преуспевания благодаря последовательности и предприимчивости, — не бойтесь продвигать идеи и проявлять фантазию, поскольку будет просто добиться желаемого. Кроме того, может появиться финансовая поддержка со стороны, покровитель.
Весы — перевернутый Иерофант
В перевернутом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.
Скорпион — Шестерка пентаклей
Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшая неделя у Вас будет благоприятной день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.
Стрелец — Рыцарь мечей
На следующей неделе Вас может накрыть расточительное сумасбродство. Непродуманные решения, непостоянство и отсутствие понимание ситуации могут привести Вас к финансовым трудностям.
Козерог — Восьмерка жезлов
Эта карта очень благоприятна в финансовом плане, — она обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.
Водолей — перевернутый Туз жезлов
В этом положении карта говорит, что на следующей неделе деньги будут уходить от Вас и в профессиональной деятельности не будет везти. Лучше пока заняться собой, а уже потом решать проблемы с финансами.
Рыбы — Тройка жезлов
Эта карта называется Владыкой утвержденной силы, и она обещает стабильность и процветание. Скоро Ваши финансовые дела могут улучшиться, также это время будет благоприятным для решения материальных вопросов, в частности, касательно строительства и покупки недвижимости.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июля по картам Таро.