Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів чекають вигідні вкладення, а Дів, — покровитель

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Третій тиждень липня 2023 року багатьом принесе можливості вигідно інвестувати та просунутися кар’єрними сходами, однак інших навпаки очікують погані рішення та фінансові втрати.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Телець — перевернута П’ятірка мечів

Вас незабаром може чекати раптова втрата, — гаманця, роботи, або просто необґрунтовані фінансові витрати. Візьміть себе в руки і не змішуйте особисте та робоче життя.

Близнюки — Двійка кубків

В основному ця карта говорить про кохання та стосунки, однак у фінансовому плані вона може означати об’єднання ресурсів, взаємовигідне партнерство та матеріальну забезпеченість.

Рак — Вісімка кубків

На наступному тижні на Вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проектами.

Лев — Трійка пентаклів

Це дуже файна карта. Вона не обіцяє запаморочливого успіху й раптового багатства, проте вказує, що Ваші справи повільно, але впевнено йдуть вгору — очікуване підвищення трапиться свого часу, а збитків, непередбачених витрат і втрат поки що не передбачається.

Діва — Король жезлів

Карта обіцяє, що наступного тижня Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати ідеї та проявляти фантазію, оскільки буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку покровителя.

Терези — перевернутий Ієрофант

У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проекти.

Скорпіон — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчий тиждень у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Стрілець — Лицар мечів

На наступному тижні Вас може накрити марнотратство. Непродумані рішення, непостійність та відсутність розуміння ситуації можуть призвести до фінансових труднощів.

Козоріг — Вісімка жезлів

Ця карта дуже сприятлива у фінансовому плані — вона обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії чи нового джерела доходу.

Водолій — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не везтиме. Краще поки що зайнятися собою, а вже потім вирішувати проблеми з фінансами.

Риби — Трійка жезлів

Ця карта називається Владикою затвердженої сили, і вона обіцяє стабільність та процвітання. Скоро Ваші фінансові справи можуть покращитися, також цей час буде сприятливим для вирішення матеріальних питань, зокрема щодо будівництва та купівлі нерухомості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця липня за картами Таро.