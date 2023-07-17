Таропрогноз на 18 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Вівторок, 18 липня 2023 року, у деяких буде дуже вдалим для вирішення питань, тоді як інші, навпаки, можуть допуститися помилок і зіткнутися з неприємностями.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Диявол, перевернута Верховна жриця, Колесниця

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Диявол

Це карта страхів та помилок, які відбуваються під їх впливом. У вівторок Ви можете зіткнутися зі спокусами, побачити негативні якості свого характеру, отримати нагадування про щось негативне з минулого, втратити контроль над ситуацією.

Перевернута Верховна жриця

У Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не допускатися необдуманих вчинків.

Колісниця

Ця карта каже, що у вівторок Ваш розум переважуватиме емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро цього тижня.