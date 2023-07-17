Урожайность вырастет в два раза: что нужно сделать с кустами картофеля после сильного дождя

Дачникам рекомендуют использовать эти "хитрости"

Несмотря на то, что картофель не является капризной культурой на огороде, за ней также необходимо ухаживать, защищать от вредителей и обогащать ее почву различными удобрениями. А еще, чтобы повысить урожайность овоща в несколько раз, после сильного дождя, важно сделать одну простую процедуру.

Эксперты в материале Ukr.media рассказали, что некоторые "хитрости" значительно упросят дачникам уход за растениями и сделают так, чтобы клубни картофеля были крупными и здоровыми.

Как увеличить урожай картофеля

После сильных осадков нужно быстро провести окучивание картофеля, потому что в засушливую погоду такая процедура будет малоэффективной и будет требовать больших усилий. А вот в дни выпадения осадкой, земля лучше поддается окучиванию и не осыпается обратно. Если во время окучивания почвенный покров будет влажным, тогда появляться условия для формирования на огородной культуре дополнительных стволов, соответственно шансы на щедрый урожай увеличатся. А все дело в том, что корневая система картофеля таким образом быстрее насыщается кислородом и влагой.

Если же, согласно прогнозу, дожди не ожидаются, тогда можно их создать искусственно. Речь идет всего-навсего об обильном поливе картофельной грядки, а для этого понадобится лишь шланг с водой. После этого проведите процедуру окучивания.

"Телеграф" писал ранее, какое удобрение может испортить вкус картофеля. Дачникам рассказали, чем лучше не стоит обрабатывать кусты овоща.