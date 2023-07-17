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Урожайность вырастет в два раза: что нужно сделать с кустами картофеля после сильного дождя

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как увеличить урожай картофеля
Как увеличить урожай картофеля. Фото Freepik

Дачникам рекомендуют использовать эти "хитрости"

Несмотря на то, что картофель не является капризной культурой на огороде, за ней также необходимо ухаживать, защищать от вредителей и обогащать ее почву различными удобрениями. А еще, чтобы повысить урожайность овоща в несколько раз, после сильного дождя, важно сделать одну простую процедуру.

Эксперты в материале Ukr.media рассказали, что некоторые "хитрости" значительно упросят дачникам уход за растениями и сделают так, чтобы клубни картофеля были крупными и здоровыми.

Как увеличить урожай картофеля

После сильных осадков нужно быстро провести окучивание картофеля, потому что в засушливую погоду такая процедура будет малоэффективной и будет требовать больших усилий. А вот в дни выпадения осадкой, земля лучше поддается окучиванию и не осыпается обратно. Если во время окучивания почвенный покров будет влажным, тогда появляться условия для формирования на огородной культуре дополнительных стволов, соответственно шансы на щедрый урожай увеличатся. А все дело в том, что корневая система картофеля таким образом быстрее насыщается кислородом и влагой.

Если же, согласно прогнозу, дожди не ожидаются, тогда можно их создать искусственно. Речь идет всего-навсего об обильном поливе картофельной грядки, а для этого понадобится лишь шланг с водой. После этого проведите процедуру окучивания.

"Телеграф" писал ранее, какое удобрение может испортить вкус картофеля. Дачникам рассказали, чем лучше не стоит обрабатывать кусты овоща.

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#Урожай #Картофель #Огород