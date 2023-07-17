Врожайність зросте вдвічі: що потрібно зробити з кущами картоплі після сильного дощу

Дачникам рекомендують використовувати ці "хитрощі"

Попри те, що картопля не є примхливою культурою на городі, за нею також необхідно доглядати, захищати від шкідників та збагачувати її ґрунт різними добривами. А ще щоб підвищити врожайність овочів у кілька разів, після сильного дощу, важливо зробити одну просту процедуру.

Експерти в матеріалі Ukr.media розповіли, що деякі "хитрощі" значно впросять дачникам догляд за рослинами та зроблять так, щоб клубні картоплі були великими та здоровими.

Як збільшити врожай картоплі

Після сильних опадів потрібно швидко провести підгортання картоплі, тому що за посушливої погоди така процедура буде малоефективною і вимагатиме великих зусиль. А ось у дні рясних опадів, земля краще піддається підгортанню і не обсипається назад. Якщо під час підгортання ґрунтовий покрив буде вологим, тоді з’являтимуться умови для формування на городній культурі додаткових стволів, відповідно шанси на щедрий урожай збільшаться. А вся річ у тому, що коренева система картоплі таким чином швидше насичується киснем та вологою.

Якщо ж, за прогнозом, дощі не очікуються, тоді можна їх створити штучно. Йдеться всього лише про рясне поливання картопляної грядки, а для цього знадобиться лише шланг з водою. Після цього проведіть процедуру підгортання.

"Телеграф" писав раніше, яке добриво може зіпсувати смак картоплі. Дачникам розповіли, чим краще не варто обробляти кущі овочів.