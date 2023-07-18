Таропрогноз на 19 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

У большинства день выдастся благополучным

В среду, 19 июля 2023 года, некоторых ждут потери и неприятности, в то время как другие успешно справятся с проблемами и познают радость.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Девятка жезлов, Тройка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что в среду Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Среда будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе по картам Таро.